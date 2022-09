Projekt ma zapewnić cenę na poziomie maksimum ok. 618,24zł za 1 MWh, czyli znacznie niższą od rynkowej. Koszt wypłacenia rekompensat dostawcom w przypadku samorządowych odbiorców wrażliwych ma wynieść ok. 2 mld zł. Z czego to sfinansować? Jacek Sasin proponuje, by na spółki – nie tylko państwowe, lecz także prywatne – nałożyć podatek od nadmiarowych zysków. – Założenie jest takie, że jeśli ktoś zwiększył swoje zyski o 20 proc. rok do roku, to zapłaci od nadwyżki 50 proc. – tłumaczy rozmówca DGP znający treść tych założeń.