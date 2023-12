W PAIH trwają prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji na rzecz eksporterów. Znajdzie ona zastosowanie przy wyszukiwaniu informacji dla przedsiębiorców, tworzeniu raportów branżowych czy analiz rynkowych

Krajobraz polskiej gospodarki się zmienia. Jednym z ciekawszych tego aspektów jest wzmożone zainteresowanie rodzimych przedsiębiorców ekspansją. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska importowała zagraniczne technologie i zaawansowane produkty, rzadziej eksportowała, a jeżeli to głównie surowce i dobra mało przetworzone. Tymczasem polski biznes okrzepł. W wielu firmach dokonała się pokoleniowa zmiana. Przedsiębiorcy coraz odważniej poczynają sobie na zagranicznych rynkach. W tym zakresie mogą liczyć na wsparcie, które już niedługo zyska nowy wymiar.

AI wesprze eksporterów

W Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu trwają bowiem obecnie prace nad zastosowaniem sztucznej inteligencji na infolinii. Celem jest odpowiadanie na proste zapytania klientów i odciążenie tym samym pracowników, którzy będą mogli się skupić na bardziej złożonych sprawach. Klient, rozmawiając z botem, nie zorientuje się nawet, że rozmawia z maszyną, a nie z człowiekiem.

Obsługiwanie klientów o bardziej skonkretyzowanych i ukierunkowanych zamierzeniach ekspansji polega na informowaniu ich o uwarunkowaniach ekonomicznych i prawnych na różnych rynkach. Ważnym elementem jest również wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych. Wiąże się to z przetwarzaniem ogromnej ilości informacji znajdujących się w zasobach agencji i dostosowaniem komunikatu do konkretnego zapytania klienta. Weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego jest kolejną istotną usługą, gdyż wielu eksporterów woli przecierać szlaki za granicą w partnerstwie niż w pojedynkę. Wymaga to przeszukania zasobów informacyjnych, aby dopasować profil działalności potencjalnego partnera oraz ocenić jego wiarygodność. Efektywne przetwarzanie takich informacji i jej przekazanie jest niemożliwe w tradycyjnej formie. Dlatego do odpowiadania na zapytania warto wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji. Będzie ona wykorzystywać bota dysponującego odpowiednimi algorytmami. Bot będzie obsługiwał zapytania zadawane zarówno pisemnie, jak i przez telefon.

Promując polskie firmy za granicą, PAIH współpracuje z firmami venture capital w zakresie zaawansowanych rozwiązań technicznych wspierających obsługę klienta i sztucznej inteligencji służącej agregowaniu danych i generowaniu odpowiedzi na zapytania kreowane przez rynek. Agencja jest otwarta na wszystkie podmioty z rynku VC, aby promować polskie start-upy w kraju i za granicą.

PAIH uczestniczy w licznych targach branżowych, takich jak np. Singapore FinTech Festival – największy na świecie festiwal sektora technologii finansowych, czy Web Summit w Lizbonie, jedno z najważniejszych wydarzeń branży technologicznej. Sukcesy agencji mierzone są liczbą promowanych firm oraz kwotą obsłużonych inwestycji sięgającą 10 mld euro.

Kolejnym krokiem po centrum telefonicznej obsługi klienta opartym na sztucznej inteligencji będzie inteligentne tworzenie raportów branżowych oraz analiz rynkowych w obszarach zainteresowania polskich przedsiębiorstw. Umożliwi to płynne dopasowywanie zakresów analiz do unikalnych zapytań przedsiębiorców w oparciu o zasoby PAIH i dobieranie informacji tak, aby w jak najlepszy sposób odpowiadały na zgłoszone zapotrzebowanie.

Sięgając w dalszą przyszłość, narzędzia wyszukiwawcze PAIH będą mogły zaoferować docelowo inteligentne wyszukiwanie informacji o rynkach i partnerach biznesowych dla polskich eksporterów spośród terabajtów danych dostępnych w cyfrowym metaświecie.

Pomoc w ekspansji firm

System wsparcia rodzimego eksportu skupiony jest w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Obejmuje on szereg spółek świadczących zróżnicowane komplementarne usługi dla przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Specjalna rola przypada Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która realizuje zadania z zakresu wspierania ekspansji polskich firm za granicą, inwestycji zagranicznych w Polsce i promocji polskiej marki. PAIH wspiera eksport za pomocą centrali w Warszawie, regionalnych biur handlowych zlokalizowanych w największych polskich miastach oraz sieci zagranicznych biur handlowych w ponad 50 krajach świata na wszystkich kontynentach. Zadania całej organizacji można by streścić jako wyszukiwanie firm z potencjałem eksportowym i proponowanie im usług wsparcia adekwatnie do ich potrzeb.

PAIH jest w gruncie rzeczy firmą doradczą, której podstawowym zadaniem jest doradzanie w ekspansji i dostarczanie klientom informacji o rozwiązaniach prawnych i gospodarczych ze wszystkich rynków na świecie. Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją ma dość ogólne pojęcie o tym, z czym to się wiąże. Wydają się nie zdawać sobie sprawy, że takie przedsięwzięcie wymaga posiadania produktu interesującego dla konkretnego rynku, odpowiednio skalibrowanego marketingu, dedykowanego zespołu i środków finansowych. Niektórzy zwracają się do agencji z wnioskami o wsparcie jednocześnie ekspansji na wielu rynkach zagranicznych. Jednak każdy rynek z osobna wymaga sporego wysiłku, a tym samym mało prawdopodobne jest osiągnięcie sukcesu jednocześnie w wielu krajach. Odpowiadanie na tego typu proste zapytania polega na udzielaniu standardowych odpowiedzi, co z dużym powodzeniem może robić maszyna bez konieczności angażowania pracowników.

Grzegorz Oszast, Józef Puzyna

