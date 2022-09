Normalnie zajmuje to ok. 50 miesięcy. Ale jeśli ta decyzja zostanie podjęta, zrobimy wszystko, by śmigłowce trafiły do Polski szybciej. Możemy rozmawiać m.in. z US Army o tym, by przyspieszyć szkolenie polskich pilotów, tak by Polska miała zdolności już w momencie dostawy maszyn. To jest teraz częścią rozmów z ministerstwem. Proszę pamiętać, że jest to kontrakt między rządami USA i Polską. My zrobimy to, czego oczekuje od nas klient