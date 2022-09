Sektor IT ma do wykonania olbrzymią pracę związaną z odpowiednim i wielopoziomowym zabezpieczeniem funkcjonowania krytycznych systemów firm i instytucji tak, aby były one odporne na obecne i przyszłe zagrożenia. Stałe podnoszenie cyberodporności i gotowość na przeciwdziałanie atakom będą miały krytyczne znaczenie dla ciągłości działania firm i instytucji, a tym samym – dla rozwoju gospodarczego.