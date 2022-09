W ramach PIU działa grupa robocza ds. zrównoważonego finansowania, której zadaniem w ubiegłym roku było m.in. wypracowywanie stanowisk do szybko zmieniających się regulacji z zakresu zrównoważonego finasowania oraz działania edukacyjne. Współpracując z organami administracji państwowej, izba przedstawiła stanowisko w zakresie rewizji Non-Financial Reporting Directive. Przystąpiliśmy też do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. PIU, we współpracy z organizacjami z sektora finansowego i innych branż, przygotowało również broszurę, której celem było opracowanie standardu wymiany informacji z zakresu raportowania niefinansowego pomiędzy spółkami a instytucjami finansowymi, które w te spółki zainwestowały.

Zapisy rekomendacji kładą nacisk na zrównanie kosztorysów oraz rozliczeń fakturowych i wprowadzają zakaz stosowania rabatów przy kosztorysach. Są to teoretycznie dobre rozwiązania z punktu widzenia poszkodowanych, jednak w krótkim czasie mogą spowodować duży wzrost kosztów likwidacji szkód, a w efekcie cen ubezpieczenia OC dla wszystkich kierowców. Ponadto mogą doprowadzić do sytuacji, w której wiele samochodów nie będzie odpowiednio naprawianych. Potencjalne korzyści dla poszkodowanych okażą się iluzoryczne, a na zmianach zyskają przede wszystkim usługodawcy: warsztaty, holownicy i wypożyczalnie samochodów. Rekomendacje w obecnym kształcie uniemożliwiają ubezpieczycielom kontrolę nad kosztami napraw, a to oni są strażnikami równowagi pomiędzy składkami płaconymi przez kierowców a kosztami napraw. Co istotne, rekomendacje będą wdrażane w trudnym momencie, biorąc pod uwagę inflację. Będą one kolejnym czynnikiem, który wpłynie na ceny – koszty po stronie ubezpieczyciela jeszcze bardziej wzrosną, co ostatecznie odbije się na klientach. Zmiany są potrzebne. Nie chcemy jednak, by nowy porządek był osiągany kosztem równowagi rynkowej, której zachwiania nie potrzebujemy w i tak już trudnym okresie.