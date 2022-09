Proklimatyczna rewolucja w firmach nie kończy się w laboratoriach. Zielona transformacja to m.in. ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzisiaj inżynierowe produkcji czy działów IT wdrażają w fabrykach rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0, które nie tylko mają optymalizować produkcję pod kątem szybkości czy kosztów. Coraz częściej digitalizacja procesów produkcyjnych oznacza wykorzystanie big data czy sztucznej inteligencji do zmniejszania zużycia energii, wody czy redukowania ilości odpadów . Takie działanie ma nie tylko wymiar wewnętrzny, coraz częściej chodzi o zmniejszanie śladu węglowego w łańcuchu dostaw klientów.

Jednak program nauczania nie przygotowuje do podjęcia pracy w cyfrowej rzeczywistości. Jak pokazuje badanie State of Science Index, aż 43 proc. Polaków nie dostrzega w umiejętnościach cyfrowych szansy zawodowej. Dlatego do rozwoju w obszarze STEM powinniśmy inspirować i pokazywać, jak szerokie możliwości daje nauka. Istotne są też zmiany systemowe, tak by absolwenci szkół i uczelni technicznych byli gotowi do rozpoczęcia kariery w cyfrowym środowisku.