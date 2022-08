Jak informuje RMF, w poniedziałek kierujący Pocztą Polską od 2020 r. Tomasz Zdzikot pożegnał się ze współpracownikami. Według ustaleń radia ten zaufany człowiek wicepremiera Mariusza Błaszczaka może trafić do zarządu KGHM Polska Miedź lub do zbrojeniówki (przyszedł do Poczty z resortu obrony). Tomasz Zdzikot do zamknięcia tego wydania DGP nie odpowiedział na nasze pytania.