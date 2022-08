Od stycznia do czerwca 615 podmiotów potwierdziło swoją niewypłacalność, wykorzystując drogę pozasądową poprzez obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Użyli nowej formy, która jest kontynuacją uproszczonych postępowań wprowadzonych ustawą covidową w czerwcu 2020 r. Oznacza to spadek o 22,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym - wynika z danych Coface. Tym samym udział tych postępowań w ogólnej liczbie niewypłacalności (sądowych i pozasądowych) obniżył się o 14 pkt proc. do 54 proc.