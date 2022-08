W lipcu w relacji do czerwca żywność zdrożała tylko o 0,5 proc. Dla porównania w czerwcu miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł 0,7 proc., a w maju 1,3 proc. Wyhamowanie tempa wzrostu cen to efekt pojawienia się tańszych polskich owoców i warzyw. W przypadku owoców spadek cen w lipcu wyniósł według Głównego Urzędu Statystycznego 1,5 proc., a warzyw 5,1 proc.