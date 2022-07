- To optymistyczny wynik, ponieważ w momencie wysokiej inflacji można było oczekiwać większego poparcia dla cen maksymalnych. Nastroje sprzyjające gospodarce rynkowej i wolnym cenom, gdy inflacja idzie w górę, nie są oczywiste - zauważa Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Jednak ogólny brak akceptacji dla określania limitów cen na jedzenie i paliwo można interpretować na kilka sposobów. Część respondentów mogła mieć wątpliwości co do kryteriów, jakimi mógłby się kierować rząd, podejmując taką decyzję. - Co z tego, że ustalimy maksymalne ceny benzyny np. na poziomie 9 zł za litr, skoro teraz jest ponad 7 zł? - ironizuje jeden z polityków PiS. Niechęć do takiego mechanizmu regulowania cen może wynikać także ze złych skojarzeń historycznych i obaw przed powrotem do systemu kartkowego.