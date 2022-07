Dramatyczny wzrost cen widać choćby w przypadku prądu . Rok temu w czerwcu megawatogodzina na rynku spotowym EPEX kosztowała nieco ponad 70 euro. Od tego czasu podrożała o 200 proc. i w czerwcu wynosiła już 220 euro. Jeśli chodzi o gaz, to Markus Söder, szef opozycyjnej chadeckiej CSU, już przestrzega przed tym, że zimą Niemców może czekać jego racjonalizacja. I to pomimo tego, że obecnie magazyny gazu za Odrą są zapełnione już w ponad 60 proc., co jak na początek lipca jest wynikiem zupełnie niezłym. Problem zauważa także rząd. – Może nas czekać od trzech do czterech, może pięciu lat niedoboru. I musimy znaleźć na to odpowiedź. Istnieje ryzyko bardzo poważnego kryzysu gospodarczego z powodu gwałtownego wzrostu cen energii, z powodu problemów z łańcuchami dostaw i inflacji – mówił niedawno niemiecki minister finansów Christian Lindner w telewizji ZDF. Wzrost cen, choć znacznie mniejszy niż w Polsce, wynosi prawie 8 proc. Prognoza instytutu IFO z połowy czerwca zakłada, że na koniec roku będzie to poniżej 7 proc., ale i tak będzie to największa wartość od prawie 50 lat. Według tej analizy wzrost gospodarczy na koniec roku ma w Niemczech wynieść 2,5 proc. PKB, czyli de facto PKB wróci do poziomu sprzed pandemii. Ale już np. czerwcowa prognoza Bundesbanku to 1,9 proc. PKB, a Instytut Badań nad Gospodarką w Halle szacuje go na zaledwie 1,5 proc. Spowolnienie w stosunku do roku 2021 r., gdy ten wzrost wyniósł prawie 3 proc. PKB, będzie więc odczuwalne. Dobrą wiadomością jest to, że prawie wszystkie prognozy zakładają, iż 2023 r. będzie lepszy.