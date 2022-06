W mniejszym stopniu spadł import towarów z Rosji. W kwietniu wyniósł niemal 9,5 mld zł. Był o prawie 2,8 mld zł mniejszy niż miesiąc wcześniej, ale równocześnie w kwietniu zanotowano trzeci wynik w historii. Główny powód to wysokie ceny surowców energetycznych. Wartość sprowadzonej ropy i pochodnych przekraczała 3,4 mld zł (w marcu wyniosła 5,7 mld zł). Z danych wynika, że import gazu ziemnego utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 300 mln zł miesięcznie, ale równocześnie do 3,8 mld zł w kwietniu z 1,4 mld zł w styczniu zwiększył się nasz import z Rosji w kategorii „tymczasowy brak nazwy skróconej towaru”.