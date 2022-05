Według Jacka Szymczaka ciepłownie – wraz z wypowiedzeniem przez PGG dotychczasowych umów – dostały propozycje nowych. – Zakładają one znaczną podwyżkę – ok. 30 zł za GJ, podczas gdy wcześniej było to ok. 13 zł. Dobre jest to, że cena ma być stała, a nie ruchoma, jak wcześniej chciała PGG. Poza tym cena węgla z importu jest dużo wyższa – powyżej 60 zł za GJ, do czego trzeba doliczyć koszty transportu – wylicza.