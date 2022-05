Podobnie rzecz się ma z systemem międzynarodowym. Od wspólnot pierwotnych przeszliśmy do świata globalnego kapitalizmu. Znamy podmioty, które go tworzą. Rozumiemy co do zasady ich funkcjonowanie. Nie jesteśmy jednak w stanie w pełni zrozumieć istoty wszystkich interakcji. Nie ma osoby, która mogłaby dziś powiedzieć, że globalny kapitalizm jest „tym i tym”, a działanie X będzie skutkowało efektem Y. Czasem dopiero post factum dostrzegamy, że jakieś wydarzenie na jednym końcu świata przez sieć wzajemnych powiązań doprowadziło do zmiany na drugim jego końcu. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy do czynienia z taką złożonością systemu. I nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, codziennie korzystamy z jej owoców. Cała idea produkcji just-in-time, gdzie poszczególne części trafiają z całego świata o konkretnej godzinie na taśmę w jednej fabryce, jest świetnym dowodem, jak taka złożoność może być korzystna – to dzięki niej niemal każdy z nas mógł sobie pozwolić w ostatnich latach na zakup odkurzacza czy tabletu niemal w dowolnym momencie. Tygodniowa blokada Kanału Sueskiego przez kontenerowiec „Ever Given” pokazała jednak, jak kruchy jest ten system.