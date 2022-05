Ale zaraz potem nadeszła rosyjska kontra. Była ona na tyle silna, że już w połowie marca Moskwie udało się im opanować deprecjację rubla. Bank Centralny Rosji mocno ograniczył możliwość podejmowania obcej waluty. I to nie tylko zwykłym ludziom, lecz także korporacjom. Moskwie pomogło też to, że Zachód swoimi sankcjami objął raczej rosyjski import niż eksport, co sprawiło, że do kraju zaczęło napływać dużo więcej obcych walut niż z niego wypływać. Do tego doszła drastyczna podwyżka stóp procentowych. Dzięki takiej mieszance działań rubel już w połowie marca zaczął odrabiać straty. Co trwa do dziś.