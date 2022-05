Kluczowy jest tu system sprzedaży drewna od państwowego producenta (dostarczającego ok. 95 proc. drewna), a zwłaszcza kolejne fazy otwierania rynku poprzez zwiększanie puli surowca oferowanego w wolnej sprzedaży; do niedawna było to 20 proc. całej masy sprzedawanego drewna, a od października 2021 r. niespodziewanie, bez konsultacji z przemysłem, aż 30 proc. Problemy w tym zakresie rozpoczęły się w 2017 r., gdy sprzedaż drewna pohuraganowego została wliczona do tzw. historii zakupu uprawniającej do nabywania drewna po cenach regulowanych, gwarantowanych przez rok. Stworzyło to możliwość dokonywania późniejszych zakupów drewna po wolnorynkowej cenie przez różnych pośredników, również firmy zagraniczne pomagające usunąć duże ilości tej nadzwyczajnej podaży.