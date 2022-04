Zachód nie chce pić wódki z Rosji i Białorusi. Warto to wykorzystać. – Wystąpiliśmy do PAIH z apelem o stworzenie programu wsparcia eksportu polskich wyrobów spirytusowych – mówi DGP Witold Włodarczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Związek chce, by przedstawiciele agencji działający za granicami aktywnie działali na rzecz promocji polskich wódek, ale oczekuje też finansowego wsparcia polskich firm przy organizacji misji wyjazdowych, udziale w międzynarodowych targach czy imprezach branżowych.