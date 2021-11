Nie bez znaczenia dla rozwoju polskiego winiarstwa jest eksport. W 2020 r. urósł aż o 23 proc., do 163 mln zł. W tym roku do sierpnia jest już niemal dwa razy większy niż przed rokiem – jego wartość to 136,5 mln zł. Odbiorcy są zarówno w Europie Wschodniej, m.in. Rosji, na Ukrainie, Łotwie, w Europie Środkowej – np. w Czechach, i na Zachodzie – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii. Rozwija się też sprzedaż na Bliski Wschód i do USA.