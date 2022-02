Styczniowy wynik jest nie tylko lepszy od tego z zeszłego roku, kiedy popyt spadał, lecz także w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r. Dynamika była wówczas o połowę niższa. Eksperci zwracają uwagę, że najnowszy rezultat jest najlepszy od 2017 r., kiedy sprzedaż zwiększyła się o 9,6 proc. Nastąpił zatem powrót do trendu sprzed wybuchu pandemii i to w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pogorszeniem się nastrojów konsumenckich - o 1,9 p.p. w porównaniu z grudniem 2021 r.