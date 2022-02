Wszystko się może zdarzyć, a firma musi być na to gotowa, by przetrwać. Tu jest inaczej niż w banku, gdzie ludzie mogą chcieć w jednym momencie wycofać depozyty. U podstaw ubezpieczeń leży to, że zajmujemy się zjawiskami, które muszą być przypadkowe, losowe. Co do zasady nie możemy ubezpieczać „zdarzeń pewnych”. Taka jest logika funduszu ubezpieczeniowego - że coś jednym się zdarzy, a innym nie. Ci drudzy płacą na tych pierwszych.