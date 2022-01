Od stycznia do listopada 2021 r. w fabrykach ulokowanych w Polsce powstało niemal 17,75 mln telewizorów, o 17,4 proc. więcej niż w 2020 r., kiedy to produkcja spadła do 15,1 mln. Zdaniem ekspertów w ostatnim miesiącu wysoki przyrost powinien zostać utrzymany, a to oznaczałoby ponad 19 mln sztuk w całym roku wobec 16,7 mln w 2020 r. Mimo dużego odbicia produkcja nadal pozostanie niższa niż przed pandemią. W 2019 r. do listopada przekroczyła 20,5 mln sztuk, a w całym roku 22 mln. Zdaniem ekspertów to efekt opóźnień w dostawach części, a także braku rąk do pracy.