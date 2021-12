Spadek obciążeń podatkowych raczej otwiera stacjom pole do rywalizacji o klientów za pomocą marży. – Wygrywa ten, kto ma niższe ceny i w porę wyróżni się nimi na rynku. Zatem część firm w obliczu korzystniejszych warunków podatkowych faktycznie może się zdecydować na obniżki. Trudno o tym jednoznacznie przesądzić, jednak sprzyja temu fakt, że na razie marże utrzymywały się na dość wysokim poziomie. W zeszłym tygodniu modelowe marże to ok. 30 gr na litrze benzyny, 11 gr na litrze oleju napędowego. Są zdecydowanie lepsze niż kilka miesięcy temu, gdy oscylowały na poziomie kilku groszy – wskazuje dr Jakub Bogucki.