Właściciele mniejszych klubów nie obawiają się ewentualnych mandatów. Mają świadomość, że i tak nie przekroczą dopuszczalnego limitu gości. Co innego duże lokale, na kilkaset osób. Te przyjęły inna taktykę, np. warszawski XOXO Party. Tu słyszymy, że sylwester będzie, ale na innych zasadach niż w przedpandemicznych latach. – Wypożyczamy naszą przestrzeń organizatorom zewnętrznym i to na ich głowach są wszystkie formalności – mówi jeden z menedżerów tego miejsca. Dlaczego? – Nie chcemy nikomu w paszporty covidowe zaglądać. Tak skonstruowaliśmy umowy z organizatorami, by to oni kontrolowali, kto wchodzi, i byli za to odpowiedzialni.