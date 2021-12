Za nadanie nierejestrowanego krajowego listu ekonomicznego zapłacimy od początku przyszłego roku 3,60 zł, czyli 30 gr więcej niż obecnie. Jeśli wyślemy go priorytetem, będzie to kosztowało 4,50 zł, co oznacza podwyżkę o 40 gr. Z kolei polecony zdrożeje do 6,50 zł (o 60 gr), a polecony priorytet do 8,50 zł (o 10 gr). To ceny przesyłek najmniejszego formatu „S”, większe są odpowiednio droższe.