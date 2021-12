Gdy w 2016 r. sekretarzem Partii Komunistycznej w autonomicznym regionie Sinciang-Ujgur został Chen Quanguo, zintensyfikował środki bezpieczeństwa i nadzoru wymierzone przeciwko Ujgurom. Obejmowały one m.in. inwigilację za pośrednictwem wszechobecnych kamer, gromadzenie danych biometrycznych w celu identyfikacji oraz monitorowanie korzystania z internetu. USDT podaje szacunkowe dane wskazujące, że od 2017 r. władze Sinciangu arbitralnie zatrzymały w ośrodkach „reedukacyjnych” od 1 mln do 1,8 mln Ujgurów oraz członków innych mniejszości etnicznych i religijnych, w tym etnicznych Kazachów.

Na czarną listę inwestycyjną trafiła teraz m.in. firma CloudWalk Technology, która stworzyła oprogramowanie do rozpoznawania twarzy przeznaczone do śledzenia i nadzorowania członków mniejszości etnicznych, w tym Tybetańczyków i Ujgurów. Program ostrzega władze, jeśli w określonych miejscach zgromadzi się zbyt wiele osób. Do śledzenia Ujgurów służyły też drony, które służbom bezpieczeństwa miał według USDT dostarczyć ich producent – firma DJI, też wpisana teraz na czarną listę.