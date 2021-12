Eksperci spodziewają się, że po wysokich cenach surowców i przenoszeniu kosztów produkcji na klientów narastać będzie inny czynnik inflacyjny, czyli wzrost płac. I to on będzie jednym z ważniejszych motorów napędowych dla inflacji po malejącym już odłożonym popycie wywołanym wcześniejszymi obostrzeniami pandemicznymi. – Wkraczamy w tzw. drugą rundę inflacyjną. Widząc, co się dzieje na rynku, pracownicy oczekują wyższych pensji. Trend ten będzie się nasilał – twierdzi Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.