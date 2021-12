Przewidywania nie są optymistyczne - deficyty komponentów będą widoczne co najmniej do połowy 2022 r. A to sprawia, że również w kolejnych 12 miesiącach można zapomnieć o powrocie do poziomów sprzed pandemii. Odrobienie skutków COVID-19 może zatem nastąpić dopiero w 2023 r. - W styczniu prognozowaliśmy, że polski rynek wzrośnie w 2021 r. o ok. 10 proc. Teraz mamy ok. 9 proc., a grudzień może przynieść dalsze spadki - prognozuje ekspert. I to nawet w sytuacji, w której to tradycyjnie dość dobry miesiąc - za sprawą wyprzedaży roczników. - Teraz aut w magazynach nie ma, choć część firm robi wszystko, by jednak zachęcić klientów do zakupów pod koniec roku. Robią to zwłaszcza marki pochodzące z Azji - dodaje Wojciech Drzewiecki.