– Można przypuszczać, że za sprawą ostatnich decyzji notowania ropy brent ukształtują się na poziomie 65–75 dol. za baryłkę. W przyszłym tygodniu powinniśmy odczuć to na stacjach benzynowych, choć spadek nie będzie bardzo znaczący, bo dotychczasowe marże detaliczne były stosunkowo niskie. Z drugiej strony od 20 grudnia bodźcem pozytywnie wpływającym na rynek będzie tarcza antyinflacyjna, która teoretycznie pozwoli obniżyć ceny diesla o ok. 10 gr i benzyny o ok. 19 gr, jeśli oczywiście niższe stawki podatkowe w pełni przełożą się na ceny, tzn. zarówno producenci paliw, jak i operatorzy stacji paliw nie wykorzystają sytuacji do ponadprzeciętnego zwiększenia marż – prognozuje Rafał Zywert.