DPD Polska przewiduje, że w sezonie przedświątecznym doręczy co najmniej o 50 proc. więcej paczek niż w dniach poprzedzających pik. GLS Poland wskazuje na średni wzrost o 20–30 proc. – ale będą dni, gdy przesyłek przybędzie nawet dwukrotnie. Poczta Polska spodziewa się wzrostu popytu na usługi kurierskie i paczkowe o co najmniej 60 proc.

Eksperci twierdzą jednak, że nie wszyscy upolują w Black Friday atrakcyjną zniżkę. Rok temu ceny spadły tego dnia średnio zaledwie o 3,4 proc. W tym roku może być jeszcze gorzej. Najbardziej poszukiwana jest bowiem tego dnia elektronika – szczególnie konsole do gier, urządzenia mobilne i akcesoria do nich – a to sektor, który ucierpiał z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw i braków na światowym rynku półprzewodników.