Z danych GUS wynika, że w październiku ceny materiałów budowlanych skoczyły o 5 proc. rok do roku i o 0,8 proc. wobec września. To największy wzrost w obu ujęciach w ostatnich dwóch latach.

– Obecnie budownictwo funkcjonuje w warunkach umiarkowanego spowolnienia inwestycyjnego. Jego przyczyn nie należy jednak upatrywać w przeciągającej się epidemii, tylko w naturalnym cyklu koniunkturalnym, który jest silnie uzależniony od napływu środków z UE . To między innymi z tego powodu nie może obecnie wystartować duża część inwestycji samorządowych, w segmencie kolejowym dramatycznie brakuje nowych przetargów, a segment drogowy narzeka na niedostateczną podaż nowych inwestycji – mówi Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Jak dodaje, wkrótce inwestycje publiczne na drogach, kolei i energetyce zaczną mocno przyspieszać i dołączą do rozgrzanego rynku mieszkaniowego i logistycznego.

Przyszłe ożywienie może dalej śrubować wzrost cen. A te już teraz są bardzo wysokie. Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji (SWE) wylicza, że za styropian trzeba zapłacić nawet 120 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wskazują z kolei Polskie Składy Budowlane, w październiku odnotowano wzrost cen we wszystkich 20 badanych grupach asortymentowych – średnio o ponad 20 proc. Rekordy należą do płyt OSB (wzrost o 101 proc.), izolacji termicznych (o 54 proc.) oraz suchej zabudowy (o 41 proc.).

Popyt to jednak nie wszystko, część branży boi się bowiem o opłacalność działalności. – W dziedzinie surowców służących do wytworzenia materiałów budowlanych mieliśmy do czynienia ze wzrostami cen rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu procent, a w niektórych wypadkach surowce podrożały wręcz o 100 proc. To spowodowało, że producenci materiałów budowanych, pomimo relatywnie dobrej koniunktury, zanotowali spadki rentowności od kilku do nawet kilkunastu procent. W niektórych grupach asortymentowych możemy już mówić o otarciu się o próg rentowności – mówi Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas. Jak dodaje, w przyszłym roku można spodziewać się nawet jeszcze większych wzrostów.