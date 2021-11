– Ograniczanie przesyłu lądowego i wytworzenie atmosfery, w której NS2 jest postrzegany przez rynek jako jedyne skuteczne rozwiązanie na niedobory, to sukces Rosjan. Zastrzeżenia niemieckiego regulatora w procesie certyfikacji to kwestia techniczna, bez większego znaczenia dla całości inwestycji. Sugestie o tym, że zaraz po otrzymaniu zezwoleń NS2 będzie mógł zostać uruchomiony i tym samym poprawi sytuację na rynku, są zresztą nieprawdziwe. Zapełnianie infrastruktury to proces, który może potrwać nawet kilkanaście tygodni – mówi Agata Łoskot-Strachota, ekspert ds. energetyki w Ośrodku Studiów Wschodnich.