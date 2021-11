Właściciele chcą zrobić wszystko, by nie dopuścić do obostrzeń. Apelują, by silniej zadbać o przestrzeganie reżimu sanitarnego. – Rozmawiamy z władzami o tym, co można jeszcze zrobić w kwestii wzmocnienia standardów bezpieczeństwa i ich kontroli w centrach handlowych. Niezwykle ważna jest możliwość skutecznego egzekwowania zaleceń sanitarnych przy wsparciu policji , straży miejskiej oraz sanepidu – mówi Krzysztof Poznański.