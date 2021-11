Ponad półtora roku minęło od wprowadzenia pierwszych restrykcji i obostrzeń związanych z COVID-19, które prowadziły do zamykania działalności gospodarczych w niektórych branżach. Część przedsiębiorców zapowiadała, że po ograniczeniu prowadzenia biznesu przez rząd będzie domagała się odszkodowań za lockdowny. Chociaż państwo wpompowało w pracodawców i pracowników dziesiątki miliardów złotych, to nie zawsze pokrywały one straty w poszczególnych biznesach.

Zapowiedzi pierwszych pozwów przeciwko Skarbowi Państwa pojawiły się już kilka tygodni po tym, jak koronawirus pojawił się w Polsce. Chociaż od tego czasu upłynęło kilkanaście miesięcy, to fala pozwów nie zalała rządu i nadal nie wzbiera. Z informacji, jakie udostępniła DGP Prokuratoria Generalna, która reprezentuje państwo w takich procesach, wynika, że z sądów skierowano do niej dopiero cztery pozwy z żądaniami odszkodowawczymi związanymi z lockdownem.

Trzy pozwy z konkretnymi sumami odszkodowań pojawiły się w ubiegłym roku. Jeden z nich z żądaną kwotą odszkodowania w wysokości ok. 215 tys. zł został złożony przez właściciela galerii handlowej. Drugi jest na kwotę ok. 458 tys. zł, a jego autorem jest właściciel sieci siłowni. Trzeci opiewa na kwotę ok. 223 tys. zł, której domaga się przedsiębiorca z branży restauracyjnej.

– Być może część przedsiębiorców wstrzymuje się, żeby zobaczyć, jak sądy podejdą do pierwszych pozwów i jeśli będą zapadały wyroki po ich myśli, to dopiero zobaczymy falę takich spraw – mówi DGP osoba z rządu. Jednocześnie wskazuje, że takie sprawy toczą się latami, i przypomina o wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Mateusz Morawiecki poprosił w sierpniu 2020 r. o zbadanie, czy przepis regulujący „odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego” jest zgody z ustawą zasadniczą. To o tyle istotne, że restrykcje i zakazy, jakie wprowadzał obóz rządzący, miały miejsce na podstawie rozporządzeń, czyli aktów prawnych niższego rzędu niż ustawa. To, że sądy nadały sprawom bieg i nie zawiesiły ich z urzędu, może oznaczać zaś, że prędzej czy później procesy się rozpoczną.