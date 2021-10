Dobre wyniki wcale nie muszą jednak zostać utrzymane w kolejnych miesiącach. Z powodu rosnących cen energii część hutnictwa na Starym Kontynencie rozważa bowiem ograniczenie swoich mocy produkcyjnych. „Financial Times” opisywał, że jeden z największych producentów stali w UE – ArcelorMittal (AM) – wprowadził w części swoich zakładów przerwy w funkcjonowaniu pieców elektrycznych w czasie najdroższego poboru energii. Jak zapewnia AM, nie powinno mieć to wpływu na ogólną skalę produkcji, która obecnie wynosi ok. 40 mln ton rocznie, ale sama tendencja może niepokoić. Zwłaszcza że część koncernów stalowych zmierza w podobnym kierunku. Hiszpański Sidenor poinformował, że był zmuszony ograniczyć swoją produkcję o 30 proc. Przestój zagraża również hutom na Wyspach Brytyjskich. Pod koniec zeszłego tygodnia zdecydowały się wystosować kolejny apel do władz w Londynie z prośbą o pilne wsparcie.