W praktyce wyglądałoby to następująco: wprowadzający sprzedawałby produkt dystrybutorowi lub sklepowi, otrzymując cenę oraz kwotę depozytu. Konsument kupowałby produkt w sklepie, opłacając cenę oraz kaucję. W momencie wprowadzenia produktów na rynek informacja o tym wysyłana byłaby do operatora oraz do organizacji odzysku. Na tym etapie następowałaby aktywacja indywidualnego kodu opakowania. Jednocześnie wprowadzający byłby zobowiązany do uiszczenia kwoty depozytu za wprowadzone opakowania oraz opłaty systemowej. W uiszczaniu opłat pośredniczyłyby organizacje odzysku – wprowadzający płaciłby organizacji, a ta – operatorowi. Konsument, zwracając puste opakowanie do punktu zbiórki, otrzymywałby zwrot opłaconego przy zakupie produktu depozytu. Punkt zbiórki stawałby się właścicielem zebranych opakowań. Wysyłałby informację o nich do organizacji odzysku. Ta kontaktowałaby się z operatorem, który zwracałby organizacji odzysku kwotę depozytu, która następnie trafiałaby do punktu zbiórki. Punkt zbiórki sprzedawałby zebrane opakowania organizacji odzysku. A ta – podmiotom odpowiedzialnym za recykling.