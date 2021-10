Tymczasem Warszawa i Berlin walczą o zablokowanie mechanizmu w Luksemburgu. Dzisiaj przed Trybunałem odbędzie się rozprawa w sprawie polskiej skargi, wczoraj swoje argumenty przedstawiły Węgry. Oba wnioski są rozpatrywane w pełnym składzie (27 sędziów) Trybunału, co zdarza się rzadko i tylko w newralgicznych sprawach, takich jak złożenie z urzędu unijnego komisarza. Postępowanie odbywa się na wniosek Parlamentu Europejskiego w trybie przyśpieszonym, co skróciło etap pisemny rozprawy. Dzisiaj rzecznik generalny Campos Sánchez-Bordona poinformuje o tym, kiedy wyda opinię, która poprzedza każdorazowo wydanie wyroku (w większości orzeczenia TSUE są zgodne z opiniami rzeczników). To będzie wskazówka, czy możemy się spodziewać ostatecznego orzeczenia jeszcze w tym roku, czy już na początku przyszłego. – Jeżeli rzecznik poinformuje, że to będzie w ciągu kilku tygodni, to wyroku możemy się spodziewać przed Bożym Narodzeniem – słyszymy w TSUE. A to oznacza, że Komisja Europejska jeszcze przed końcem roku będzie mogła zablokować fundusze dla kraju, który ma problemy z praworządnością.