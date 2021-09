Do karkonoskiego kurortu zjadą najważniejsi przedstawiciele świata polityki, biznesu , eksperci i członkowie organizacji pozarządowych po to, by debatować o tym, jak radzić sobie z problemami współczesnego świata. Pierwszego dnia zaplanowano dwie sesje plenarne, które przyjmą zarówno szeroką globalną perspektywę, jak i polskie uwarunkowania. Pierwsza z nich zatytułowana „Nowy Ład 2021 – szansa czy wyzwanie?” odbędzie się o godz. 13. O godz. 18 zaplanowano natomiast sesję „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Goście będą próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: na czym ono powinno polegać i kto dziś powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój Starego Kontynentu?