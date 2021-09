– W centrum wszystkich realizowanych przez nas działań są klienci. To oni wyznaczają kierunki i decydują o priorytetach naszej strategii działania. Dlatego regularnie z nimi rozmawiamy, pytamy o ich opinie oraz badamy satysfakcję – mówi Justyna Orzeł, wiceprezes i sekretarz generalna Carrefour Polska. Podkreśla, że oczekiwania klientów stały się bazą do stworzenia strategii transformacji żywieniowej. Przyznaje, że realizowana przez sieć strategia zrównoważonego rozwoju na przestrzeni lat wielokrotnie ewoluowała. Początkowo były to pojedyncze działania, głównie charytatywne i skierowane do lokalnych społeczności. Z czasem wraz ze wzrostem biznesu i rosnącym wpływem firmy na otoczenie, przerodziły się w działania z zakresu CSR, a następnie w zintegrowaną z długoterminowymi celami biznesowymi firmy strategię zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe sieci również przyznają, że świadomość konsumentów rośnie, a wraz z nią ich wymagania. Ale, jak tłumaczą, istnieje tu sprzężenie zwrotne. – Biznes ma ogromny wpływ na to, co klienci wybierają i kupują, marki kreują zachowania konsumenckie. To oznacza również ogromną odpowiedzialność. Dzisiaj nie możemy czekać na to, kiedy głos konsumentów będzie na tyle silny, że zmusi nas do zmian. Ten czas już minął. Dziś oprócz wsłuchiwania się w głosy klientek i klientów musimy być proaktywni i wyprzedzać ich oczekiwania – tłumaczy Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail. Jako przykład podaje przejście w oświetleniu wyłącznie na LED w 2015 r.

Lidl zadeklarował, że do 2025 r. zmniejszy zużycie plastiku do 20 proc. w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych swoich marek własnych. Poza tym do tego czasu 100 proc. opakowań marek własnych ma nadawać się do recyklingu. Podobnie Carrefour czy sieć dyskontów Aldi deklarują, że do końca 2025 r. dla wszystkich produktów marek własnych wprowadzą opakowania nadające się do przetworzenia, kompostowania lub ponownego wykorzystania. Na materiały odnawialne i z recyklingu stawia też Ikea, która w 2030 r. chce tylko takie wykorzystywać w swoich produktach. Ma też w planach redukcję emisji gazów cieplarnianych w ilości większej, niż emituje.