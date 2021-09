olska gospodarka od czasu transformacji ustrojowej nieustannie uczy się, czym jest i jaką rolę pełni CSR (z ang. Corporate Social Responsibility). Choć wiele firm angażowało się społecznie, to bardzo często sprowadzano tę działalność do powierzchownych, sporadycznych akcji. Pandemia wymusiła zaś zdefiniowanie na nowo relacji między biznesem a jego otoczeniem społecznym, znacznie wykraczających poza sponsorowanie imprez kulturalnych czy sportowych.

Dobitnym przykładem zaangażowania społecznego była aktywność spółek Skarbu Państwa, które finansowały wiele niezbędnych wydatków. Przykładowo PKO Leasing i Masterlease przekazały ponad 130 aut osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego i szpitali, a Grupa Azoty Police przeznaczyła 430 tys. zł na zakup w Korei Południowej mobilnego laboratorium do analizy testów. Spółki wzięły też na siebie utrzymywanie szpitali tymczasowych dla pacjentów chorych na COVID-19 w każdym z województw. „COVID był testem na elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków” – wskazuje KGHM.

Angażował się zresztą cały polski biznes – zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Formy pomocy były różne – od włączenia się w akcje przywożenia posiłków dla medyków, poprzez udostępnienie swojego zaplecza infolinii sanepidom, aż po zakup sprzętu dla szpitali i domów pomocy społecznej. Jednocześnie każda z branż wnosiła to, na czym zna się najlepiej. Firmy telekomunikacyjne z uwagi na przeniesienie lekcji do sieci oferowały bezpłatne pakiety internetu i sprzęt dla najbiedniejszych dzieci. Firmy odzieżowe szyły maseczki, Uber proponował darmowe przewozy dla medyków, a Orlen przestawił z kolei swoją produkcję na płyn do dezynfekcji.

– Zarówno klienci, jak i nasi inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na wyzwania środowiskowe i to, czy działania firmy są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Choć ten trend obserwowaliśmy już od kilku lat, do tej pory były to pojedyncze głosy. W czasie pandemii zjawisko wyraźnie się nasiliło i wydaje się, że wrażliwość na kwestie środowiskowe i etyczne nabrała większego znaczenia. Te zmiany są szczególnie widoczne w modzie, która dla wielu jest odzwierciedleniem filozofii życiowej. Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, gdzie zrównoważona moda przestała być trendem, a stała się celem samym w sobie – opowiada Magdalena Kopaczewska, kierownik ds. relacji inwestorskich LPP.