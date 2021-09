Wyobraźmy sobie linię produkcyjną. Po pasie transmisyjnym zjeżdżają z niej gotowe elementy, na pierwszy rzut oka wszystkie takie same. Jędrzej Kowalewski, założyciel Scanwaya wie jednak, że to tylko iluzja: w rzeczywistości każdy z nich jest inny. Sztuką jest wiedzieć, w jaki sposób te różnice dostrzec.

Do tego właśnie sprowadza się biznes Scanwaya: ukazywanie klientom rzeczy, których inaczej nie byliby w stanie dostrzec. Firma specjalizuje się w budowie systemów optycznych, które potem znajdują zastosowanie w przemyśle, przede wszystkim podczas procesu kontroli jakości. Sercem tych rozwiązań są specjalne kamery i oprogramowanie służące do obróbki zarejestrowanego przez nie obrazu.

Scanway wydobywa głębię ze świata pracując z tzw. kamerami hiperspektralnymi. – Zwyczajne kamery, czy nasze oczy rekonstruują obraz za pomocą trzech kolorów – czerwonego, niebieskiego i zielonego – zwanych profesjonalnie kanałami. Kamery hiperspektralne robią to samo, ale za pomocą stu, a nawet tysiąca kanałów – tłumaczy Kowalewski. To tak, jakby do skrótu „RGB”, oznaczającego paletę kolorów dodać jeszcze 97 liter (albo 96 do palety CMYK): każdy punkt powstaje ze zmieszania stu odrębnych barw, a nie trzech czy czterech.