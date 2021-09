– Bardzo dużo osób wykorzystuje hasło „medycyna naturalna”, by sprzedawać ludziom banialuki, chińskie pakowane herbaty i chińskie rośliny, mieszane według uznania, bez żadnego przygotowania merytorycznego. Na tym rynku są ludzie, którzy wstrzykują innym wodę utlenioną. My mamy wiedzę, dobieramy zioła tak, by nie zachodziły żadne niepożądane interakcje, suplementację dobieramy też indywidualnie do stanu zdrowia pacjenta – mówił niedawno Maks Wastag w rozmowie z portalem „Dolnośląski warsztat”.