144 do 146 – niemal po równo rozłożył się stosunek liczby ważnych wyrobów przemysłowych, których produkcja zwiększyła się względem ubiegłego roku, w stosunku do tych, których wytworzono mniej. W przypadku pozostałych 12 z 302 badanych produktów nie było zmiany. Tak wyglądają dane zaprezentowane wczoraj przez Główny Urząd Statystyczny.

Zauważalny jest też spadek produkcji mięsnej – to po części efekt rezygnacji rolników ze zwiększania podaży po ubiegłorocznej covidowej zapaści na rynku, a także problemów poszczególnych branż. Rynek drobiu nie odbudował się jeszcze po grypie ptaków, która zebrała dość spore żniwo – produkcja tego mięsa była w lipcu niższa w porównaniu do ubiegłego roku o prawie 13 proc. Z kolei niskie ceny i ASF powodują kryzys w produkcji wieprzowiny – rok temu była o 15 proc. wyższa, a jeszcze bardziej widoczny jest regres z miesiąca na miesiąc – w czerwcu 2021 r. wyprodukowano o ponad 20 proc. więcej.

W segmencie odzieżowym widać natomiast dwie główne tendencje – po pierwsze można przypuszczać, że producenci spodziewają się stopniowego wygaszania efektu odłożonego popytu, po drugie zakłady, po ubiegłorocznych zawirowaniach, wróciły do standardowego sezonu urlopowego – rok temu rozchwianego za sprawą przymusowego zamknięcia zakładów wiosną. W efekcie w lipcu widać w wielu segmentach spadek produkcji w skali roku, a także w stosunku miesiąc do miesiąca – przykładem są sukienki, spódnice czy spodnie damskie oraz płaszcze i garnitury męskie. Podobny trend dotyczy obuwia, którego produkcja spadła o ponad 26 proc. w stosunku do lipca 2020 r. Wciąż są jednak pozycje, które święcą produkcyjne triumfy – choćby marynarki i spodnie męskie (wzrost kolejno o 8 i 5 proc.), a także kostiumy i zestawy damskie (skok aż o 545 proc., który eksperci tłumaczą ożywieniem w branży weselnej).