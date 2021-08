Realizację swoich postulatów górnicy chcą wymóc strajkami. Pod koniec maja pracę przerwała część pracowników La Escondida – największej kopalni na świecie, wydobywającej ok. 1,2 mln ton miedzi rocznie. Jej właściciel to brytyjsko-australijska grupa BHP. Do całkowitego wstrzymania produkcji nie doszło, ale niewiele do tego zabrakło. Jeszcze z początkiem sierpnia strajk popierało 99,5 proc. głosujących w tej sprawie pracowników. Negocjacje trwały długo – znalazło to odbicie w światowych cenach metalu – ostatecznie udało się wypracować porozumienie.