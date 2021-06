Bank uzasadnia to długofalowym rosnącym zapotrzebowaniem na miedź w obliczu kolejnych inwestycji offshorowych czy wykorzystania surowca do produkcji akumulatorów do aut elektrycznych. Za udzieleniem wsparcia ma stać też chęć budowania siły polskich firm nie tylko w kraju.

W maju 2020 r. KGHM udzielił też Sierra Gorda 55 mln dol. dofinansowania właścicielskiego. Choć wyniki kopalni, jak i całej grupy, są ostatnio bardzo dobre, to pieniądze na bieżącą działalność w Chile mogą okazać się już wkrótce szczególnie przydatne. Tamtejszy rynek miedzi jest narażony na duże wstrząsy polityczne. W 2019 r. przez kraj przetoczyła się fala protestów anty rządowych. W tym roku rząd zapowiedział wprowadzenie wyższych podatków od wydobycia kopalin. Tamtejsza Izba Reprezentantów wbrew centroprawicowemu rządowi przegłosowała projekt, zgodnie z którym danina będzie związana z ceną miedzi, a jej maksymalny pułap wyniósłby nawet 75 proc. zysków, co sprawiałoby, że opodatkowanie stałoby się jednym z najwyższych na świecie. Według wyliczeń Goldman Sachs objęłaby około miliona ton rocznie, czyli 4 proc. globalnej produkcji. Możliwe jednak, że ustawa spotka opór w Senacie. Zwłaszcza że część polityków zarzuca jej niekonstytucyjność i zapowiada zgłaszanie poprawek. To jednak szybko może się zmienić – w wybranym w ubiegłym miesiącu Zgromadzeniu Konstytucyjnym, które ma wyłonić nową ustawę zasadniczą, większość mają ugrupowania lewicowe. Obecne nastroje w Chile mogą też świadczyć o szybkiej zmianie władzy – w listopadzie odbywają się tam wybory powszechne, które wyłonią zarówno parlament, jak i nowego prezydenta.

Kolejnym problemem jest przetaczająca się w kopalniach fala strajków. W końcówce maja pracę przerwali pracownicy z kopalni Escondida i Spence należących do BHP – jednego z największych wydobywców miedzi na świecie. Kilka dni po jego rozpoczęciu BHP informowało, że nie ma on dużego wpływu na produkcję.

Analitycy sądzą jednak, że jeśli w kopalni należącej do polskiej firmy ostatecznie nie dojdzie do zawieszenia produkcji, to paradoksalnie spółka może zyskać na zawirowaniach. – Z pewnością strajki w innych kopalniach przełożą się na wzrost cen. A to dobra wiadomość zarówno dla polskiego wydobycia KGHM, jak i zagranicznego, pod warunkiem że załoga w Chile utrzyma ciągłość pracy – mówi Robert Maj.