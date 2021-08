Choć rolnicy z zadowoleniem przyjmują to, że rząd będzie wyrównywał ceny z tzw. czerwonych stref ASF, ekonomiści mają wątpliwości, czy to dobre rozwiązanie. – Przeznaczenie 150 mln zł na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu oznacza w praktyce subsydiowanie produkcji przez państwo. Co więcej, może się okazać, że w wielu przypadkach tę dotowaną produkcję i tak zaraz będzie trzeba likwidować ze względu na ogniska ASF, a tym samym cel w postaci utrzymania produkcji nie zostanie osiągnięty – ocenia Jakub Olipra, ekonomista i ekspert ds. rynków rolnych w Credit Agricole. W jego ocenie lepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie większych środków na dotowanie bioasekuracji (czyli działań ograniczajacych w gospodarstwie liczbę wirusów, bakterii i szkodników mogących roznosić choroby), która zwalcza przyczyny, a nie skutki. Na ten cel przewidziano jednak zaledwie 15 mln zł. To meblowanie mieszkania, w którym wciąż tli się pożar – nic nam nie da, że wstawimy nową szafę do pokoju, który zaraz może spłonąć. Najpierw trzeba ugasić pożar – mówi analityk