– Nie jest to problem we współpracy na linii lekarze–hodowcy, ale na linii hodowcy–Ministerstwo Rolnictwa. To minister Grzegorz Puda ustanowił prawo, które w naszej opinii jest dalece niesprawiedliwe, niekonstytucyjne i pozwala na odbieranie ludziom dorobku ich życia w majestacie prawa . Trudno dziwić się hodowcom zwierząt futerkowych, którzy oczywiście wpuszczają na teren swoich ferm przedstawicieli powiatowych inspektoratów weterynarii, pozwalają na kontrolę dobrostanu utrzymywanych na fermach zwierząt, odmawiając jednocześnie zgody na pomoc w poborze prób. Jedna próba może spowodować, że z dnia na dzień staną się bankrutami z ogromnymi kredytami do spłaty – mówi Szczepan Wójcik, prezes Związku Polski Przemysł Futrzarski.