Jednym z boleśniejszych długofalowych skutków wpisania na czarną listę było odcięcie od usług Google’a w nowych modelach telefonów. Dlatego to właśnie segment sprzedaży dla klientów indywidualnych zanotował największy spadek obrotów. W pierwszym półroczu wyniosły one 136 mld juanów (81 mld zł), aż o 47 proc. mniej niż przed rokiem. To wciąż ważne źródło przychodów, lecz już nie największe: jego udział w ogólnej sumie przychodów spółki spadł do 42 proc. wobec 56 proc. w 2020 r. Więcej spółka uzyskuje teraz ze sprzedaży operatorom urządzeń do budowy sieci telekomunikacyjnych, które wprawdzie też się zmniejszyły, lecz nie w takim stopniu. Przychody z tego segmentu wyniosły 137 mld juanów (82 mld zł). Gorsze niż przed rokiem wyniki w tej dziedzinie wynikają m.in. ze spowolnienia budowy sieci piątej generacji na największym obsługiwanym przez Huawei rynku, czyli w Chinach.