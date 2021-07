Amerykańska administracja także po zmianie warty powstrzymuje Chiny przed dalszą ekspansją gospodarczą. Nie zrezygnowano z czarnej listy firm, które mają zablokowany dostęp do amerykańskiego rynku, a Joe Biden zachowuje ostrą retorykę poprzednika. – Myślą, że wygrają. Ale mam dla nich wiadomość, że nie wygrają tego wyścigu. Nie możemy im na to pozwolić – mówił podczas wizytowania fabryki Forda w Michigan, odnosząc się do Chin w kontekście rywalizacji w elektromobilności.

Polska w tym czasie wysyła sygnały o chęci tonowania napięć. Pod koniec maja szef polskiego MSZ spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wang Yi. W trakcie spotkania omówiono dalsze prace nad rozwojem Inicjatywy 17+1 skupiającej Chiny i państwa Europy Środkowej. „Ministrowie zgodzili się, że ten format, po niezbędnych dostosowaniach, powinien być ważnym filarem współpracy między Europą a Chinami” – czytamy w komunikacie MSZ.

Po spotkaniu szef polskiej dyplomacji tonował antychińskie nastroje. Podczas czerwcowej konferencji w Turcji Zbigniew Rau powiedział, że jesteśmy w stanie traktować Chiny jako konkurenta i nie doprowadzać do napięć z tym państwem. A chińska ambasada w Warszawie odnotowała obecność polskich polityków , m.in. posła PiS Marka Suskiego, na seminarium poświęconym setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin.

O tym, że Polska chciałaby w obliczu światowych napięć zachować neutralne, a nawet nieco przychylne nastawienie względem Chin, świadczą również wypowiedzi płynące z polskiego Pałacu Prezydenckiego. – Powinniśmy, i mamy do tego potencjał, tworzyć własny typ relacji, bazujący na rozwoju handlu i połączeń infrastrukturalnych – zapewniał Krzysztof Szczerski w debacie organizowanej przez DGP poświęconej Chinom.

Eksperci przyznają, że chęć ocieplania relacji z Pekinem to tendencja, która postępuje, ale na razie nie poczyniono zdecydowanych kroków, które mogłyby doprowadzić do zacieśniania współpracy gospodarczej.

– Polska w ostatnim czasie zmienia swoje podejście do Chin, czego dowodem są dużo bardziej przychylne niż wcześniej wypowiedzi ważnych polskich polityków. To jednak wciąż początkowy etap. W ślad za retoryką powinny iść konkretne decyzje i szczegółowy plan działania. Same deklaracje niewiele znaczą – mówi Radosław Pyffel, kierownik studiów Biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego i ekspert Instytutu Sobieskiego.

Miła wymiana zdań prezydenta z przywódcą KPCh na temat szczepionek nie przyniosła realnych efektów. Choć polscy politycy sugerują co jakiś czas, że CPK może wpisywać się w inicjatywę nowego jedwabnego szlaku jako jego ważny element w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, to również i tu nie podpisano konkretnych umów. Wciąż nie wiadomo również, czy Huawei ostatecznie nie zostanie wykluczony z tworzenia w Polsce infrastruktury 5G.

To sprawia, że trudno jak na razie mówić o realnym przełomie. – Sytuacja globalna bardzo szybko się zmienia. Nikt nie będzie czekał latami, aż Polska zdecyduje, czy chce bliżej współpracować z Pekinem, czy nie. Zresztą takie, charakterystyczne dla nas, stawianie sprawy to błąd. To nie jest kwestia woli politycznej, ale metody i odpowiedzi na pytanie, jak chcemy to zrobić, co osiągnąć, jakimi narzędziami – wskazuje Radosław Pyffel.

Przykładem może być działanie innych krajów europejskich, które choć z jednej strony krytykują działania Chińczyków względem Ujgurów czy podpisują się wraz z USA pod wspólnymi komunikatami krytykującymi gospodarczą ekspansję Chin, liczą na domknięcie ważnych dla siebie projektów. Jednym z nich jest umowa inwestycyjna między UE a Chinami, która utknęła przy ratyfikacji. Jak twierdzi chińskie MSZ, kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron w czasie ubiegłotygodniowej wideo konferencji z prezydentem Chin Xi Jinpingiem wyrazili jednak nadzieję na szybką jej ratyfikację.

– UE w deklaracjach podpisuje się pod częścią postulatów USA, jednak do w pełni wspólnego frontu z Amerykanami wobec Chin jeszcze daleka droga. Problemem jest choćby równoważność w relacjach z Chinami. Nowa administracja w Waszyngtonie nie wypowiedziała zawartej z Pekinem umowy handlowej „pierwszej fazy”, która weszła w życie w ubiegłym roku. Francja i Niemcy z kolei lobbują za umową inwestycyjną, ponieważ liczą, że mogą na niej skorzystać ich największe koncerny, którym łatwiej o inwestycje na chińskim rynku. Polskie przedsiębiorstwa relatywnie mało inwestują za granicą, dlatego muszą postawić na inną formułę, by więcej zyskać na relacjach handlowych z Państwem Środka – mówi Marek Wąsiński, kierownik zespołu handlu zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE).

Zdaniem ekspertów na nadgonienie straconego czasu może być już za późno.

– Najlepszy moment dla Polski na nawiązanie ścisłej współpracy z Chinami już minął. Zwłaszcza że teraz łagodzenie tonu zbiega się z wyraźnym ochłodzeniem relacji na linii Waszyngton– –Warszawa. Wygląda to tak, jakbyśmy chcieli się ratować. A to nie jest dobre – dodaje Radosław Pyffel.

Dalsze problemy w relacjach z Białym Domem mogą nasilać chęć zwrócenia się w stronę Pekinu. Zwłaszcza że po wygranych wyborach przez Joego Bidena powstają kolejne punkty zapalne. Stany Zjednoczone pod nowym przywództwem nie są już tak zdeterminowane, by zablokować Nord Stream 2 i narażać się Niemcom. Zarazem Polska po zmianie warty w Białym Domu wróciła do dwóch spraw, w których już wcześniej Stany Zjednoczone występowały wbrew polskim władzom. Pierwszą z nich jest kwestia reprywatyzacji – po zamieszaniu związanym z ustawą o IPN było jasne, że również w tym przypadku Stany Zjednoczone ujmą się za Izraelem, który mocno oprotestował akt.