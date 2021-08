To, co jednak daje się we znaki, to niedobory części – przede wszystkim chipów. – Trzeba przyzwyczaić się do tego, że w najbliższym czasie czekają nas przestoje bądź znaczne ograniczenia produkcji poszczególnych fabryk. I to niezależnie od tego, czy produkują auta klasy premium, czy najbardziej popularne modele. Problemy z podzespołami dotykają wszystkich producentów niezależnie od państwa. Nawet jeśli niektóre marki cierpią na tym bardziej, a inne mniej – wskazuje Jakub Faryś.