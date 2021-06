Porsche z kolei ogłosiło w tym tygodniu, że wchodzi w produkcję akumulatorów wraz z CustomCells – niemieckim dostawcą technologii do baterii litowo-jonowych. Ma być to jeden z filarów zapowiedzianego wcześniej planu firmy, by już za cztery lata połowa produkowanych aut była całkowicie bądź częściowo elektryczna. W wyniku współpracy powstanie nowa fabryka, w którą Porsche, jak zapewnia szefostwo, zainwestuje „dwucyfrowe miliony”. Dzięki temu od 2024 r. ma osiągnąć zdolności produkcyjne pozwalające wyposażyć w akumulatory tysiąc pojazdów rocznie. Liczba nie jest imponująca, ale głównym celem jest wyprodukowanie baterii, które sprostają zakładanym przez markę parametrom technicznym. Dużo trudniej jest bowiem opracować baterie dla samochodów sportowych, które muszą połączyć efektywność energetyczną z dużymi osiągami. Nowe rozwiązania mają też służyć innym podobnym autom należącym do grupy Volkswagen – Lamborghini czy Bugatti.